Создатели нового «Мира Юрского периода» рассказали о жутких мутантах из фильма

Издание Empire взяло интервью у создателей «Мира Юрского периода: Возрождение». В материале режиссёр Гарет Эдвардс («Годзилла») и сценарист Дэвид Кепп («Инферно») рассказали о новых монстрах, которые появятся в фильме.

Одним из мутантов будет D-Rex — по словам директора картины, он будет напоминать Тиранозавра, которого будто бы создал автор «Чужого».

Это как если бы Тиранозавр был разработан Хансом Гигером, а затем это создание занялось сексом с Ранкором из «Звёздных войн». Его дизайн мне очень понравился. Я бы хотел купить такую игрушку, когда она выйдет.

Дэвид Кепп также рассказал, что одним из новых видов мутантов будут некие Мутадоны — это своеобразный гибрид птерозавров и рапторов. По сюжету герои должны будут добыть именно их ДНК.

«Мир Юрского периода: Возрождение» выйдет в кино 2 июля. В главных ролях снялись Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Махершала Али («Зелёная Книга») и Эд Скрейн («Дэдпул»).