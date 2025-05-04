Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеймс Кэмерон: такой игры Зои Солданы, как в «Аватаре 3», вы ещё не видели

Джеймс Кэмерон: такой игры Зои Солданы, как в «Аватаре 3», вы ещё не видели
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Empire взяло интервью у создателя фильма «Аватар: Огонь и пепел». В материале режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал, что в продолжении знаменитой франшизы исполнительница роли Нейтири показывает лучшую игру в своей карьере.

Зои Солдана пылает в этом фильме. С «Эмилией Перес» её наконец-то признали первоклассной актрисой, какой мы всегда её знали. Но в новом «Аватаре» это выходит далеко за рамки того, что вы видели раньше.

Сама же актриса рассказала изданию, что её персонаж испытывает большую ярость после финала второй части серии. В новом фильме семья главных героев будет проверена на крепость.

«Аватар: Огонь и пепел» выйдет в кино 19 декабря. Главные роли сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).

Материалы по теме
Marvel наконец выпустила хороший фильм? Обзор «Громовержцев»
Marvel наконец выпустила хороший фильм? Обзор «Громовержцев»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android