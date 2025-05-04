Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Продюсер «Маши и Медведя» опроверг слухи о закрытии офиса в России

Продюсер «Маши и Медведя» опроверг слухи о закрытии офиса в России
Аудио-версия:
Комментарии

Информационный портал ТАСС поговорил с продюсером мультсериала «Маша и Медведь» Дмитрием Ловейко. Он опроверг информацию о закрытии офиса студии Animaccord в России.

Офис в Москве не закрывается. Также наши производственные партнёры в Сербии, на Кипре и других странах продолжат свою работу. Сериал, безусловно, остаётся в России. Мультик будет смотреть ещё несколько поколений.

Продюсер также отметил, что мультсериал уже давно создаётся не только в России. Креатив и контент продолжают оставаться в Москве.

Ранее журналист Иван Ильин сообщил, что студия начала сокращать сотрудников и продолжит это делать до 30 июня. Он также рассказал, что руководство студии уже давно находится на Кипре и права на «Машу и Медведя» принадлежат местной компании.

Мультсериал «Маша и Медведь» начал выходить 7 января 2009 года. Приключения девочки и медведя приобрели настолько большой успех, что транслировались в других странах, таких как Великобритания, Германия и Франция.

Материалы по теме
Авторы мультсериала «Маша и Медведь» закрыли офис в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android