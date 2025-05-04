Продюсер «Маши и Медведя» опроверг слухи о закрытии офиса в России

Информационный портал ТАСС поговорил с продюсером мультсериала «Маша и Медведь» Дмитрием Ловейко. Он опроверг информацию о закрытии офиса студии Animaccord в России.

Офис в Москве не закрывается. Также наши производственные партнёры в Сербии, на Кипре и других странах продолжат свою работу. Сериал, безусловно, остаётся в России. Мультик будет смотреть ещё несколько поколений.

Продюсер также отметил, что мультсериал уже давно создаётся не только в России. Креатив и контент продолжают оставаться в Москве.

Ранее журналист Иван Ильин сообщил, что студия начала сокращать сотрудников и продолжит это делать до 30 июня. Он также рассказал, что руководство студии уже давно находится на Кипре и права на «Машу и Медведя» принадлежат местной компании.

Мультсериал «Маша и Медведь» начал выходить 7 января 2009 года. Приключения девочки и медведя приобрели настолько большой успех, что транслировались в других странах, таких как Великобритания, Германия и Франция.