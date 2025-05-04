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В Marvel обеспокоены за своё будущее — зрителям неинтересны новые фильмы студии

В Marvel обеспокоены за своё будущее — зрителям неинтересны новые фильмы студии
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Издание The Wall Street Journal опубликовало статью о нынешнем положении дел в Marvel Studios. В материале отмечается, что глава студии Кевин Файги сравнивает просмотр их фильмов с выполнением домашней работы.

Руководитель Marvel считает, что компания выпустила слишком много полнометражных картин и сериалов, которые связаны между собой сюжетом. Поток материала по киновселенной в конечном итоге оттолкнул зрителей. Проблема повлияла и на ресурсы Файги — качество выпускаемого контента стало гораздо ниже.

Теперь глава студии руководит перестройкой организации, чтобы вернуть Marvel на правильный путь. Список будущих фильмов будет скорректирован после недавних провалов.

Последний на данный момент фильм студии Marvel «Громовержцы» вышел в кино 1 мая. Приключенческий боевик был принят тепло — на сайте Rotten Tomatoes картина получила 88% «свежести» от критиков и 95% от зрителей.

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