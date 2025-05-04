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Для ультратонкого iPhone 17 Air выпустят чехол-аккумулятор — СМИ

Для ультратонкого iPhone 17 Air выпустят чехол-аккумулятор — СМИ
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Издание The Information со ссылкой на источники сообщило новые подробности об ультратонком iPhone 17 Air. По данным портала, Apple выпустит специальный чехол со встроенным аккумулятором для смартфона.

Такое решение было вызвано тем, что из-за тонких размеров телефона ёмкость его аккумулятора значительно меньше, чем в прошлых версиях гаджета. Смартфон будет всего с одним динамиком, одиночной камерой и без слота для SIM-карт.

В издании также отметили, что Apple не уверены в спросе на новое устройство в связи с его нестандартностью. Потому только 10% производственной мощности направлено на iPhone 17 Air.

Выход iPhone 17 Air должен состоятся в сентябре 2025 года. Помимо ультратонкой версии смартфона, будут представлены другие модели.

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