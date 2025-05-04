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Продажи Kingdom Come: Deliverance 2 достигли 3 млн копий за три месяца

Продажи Kingdom Come: Deliverance 2 достигли 3 млн копий за три месяца
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Студия Warhorse сообщила, что Kingdom Come: Deliverance 2 продалась тиражом в 3 млн копий за три месяца. Разработчики поблагодарили игроков за преданность и отметили, что первая часть достигла 10 млн проданных экземпляров.

Спасибо, что творите историю вместе с нами. Храбрым судьба помогает! Более трёх миллионов Генри отправились в свои приключения — и оставили свой след в Богемии. Спасибо за каждый выполненный квест, каждую битву и каждую написанную историю.

Фото: Warhorse Studios

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Вторая часть знаменитой средневековой RPG предлагает пользователям более грандиозные битвы, а также более проработанный открытый мир с интересным сюжетом и заданиями.

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