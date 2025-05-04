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«Я мог умереть»: Николас Кейдж — про съёмки в фильме «Сёрфер»

«Я мог умереть»: Николас Кейдж — про съёмки в фильме «Сёрфер»
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Издание Entertainment Weekly взяло интервью у Николаса Кейджа по поводу съёмок в фильме «Сёрфер». Пляжный триллер вышел в кинотеатрах 1 мая, в том числе и в РФ.

В материале артист рассказал, что у него было мало времени для того, чтобы научиться кататься на доске для сёрфинга. Тренировкам также мешали погодные условия и сообщения об акулах. По словам Кейджа, однажды он даже застрял в воде во время отлива.

Когда я пытался научиться, мой тренер дал мне короткую доску. Я сказал: «Слушай, мне нужна длинная доска». Но даже с более прочной доской я буквально застрял в отливе. С берега сказали, что видели мою доску, которые они называют «надгробием». Я карабкался по поводку, кувыркался — я мог погибнуть. Теперь, когда у меня маленький ребёнок, я не знаю, хочу ли я делать подобные вещи.

Сюжет «Сёрфера» посвящён мужчине и его противостоянию банде сёрферов. История начнётся с того, как герой Кейджа вернётся в свой город в Австралии, а затем его при сыне-подростке унизят местные спортсмены. Поначалу мужчина хочет как-то отомстить недоброжелателям, однако потом всё скатывается в настоящий сюр.

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