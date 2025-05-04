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Сборы фильма ужасов «Дожить до рассвета» достигли $ 34 млн

Сборы фильма ужасов «Дожить до рассвета» достигли $ 34 млн
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Сборы фильма ужасов «Дожить до рассвета» достигли $ 34 млн. Экранизация игры Until Dawn для консолей PlayStation вышла в кино 25 апреля.

Бюджет фильма составил $ 15 млн. Учитывая не самую активную рекламную кампанию, фильму для окупаемости нужно около $ 16 млн. Однако дальнейшему успеху в прокате могут помешать неоднозначные оценки. На агрегаторе Rotten Tomatoes у фильма 53% «свежести» от критиков и 67% от зрителей.

Главная героиня фильма — девушка по имени Кловер. В компании друзей она приезжает в заброшенный центр, где год назад пропала её сестра. Там герои попадают в зловещую временную петлю, и каждый день один за другим погибают от рук убийцы в маске. Чтобы спастись, им необходимо пережить ночь.

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