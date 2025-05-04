«Громовержцы» от Marvel стартовали с $ 160 млн — это выше ожиданий

По итогам первого уикенда сборы фильма «Громовержцы» в США превысили $ 76 млн — показатель оказался даже выше ожиданий. Этому во многом помогли положительные отзывы критиков и первых зрителей, которые называют ленту настоящим возвращением Marvel в форму.

Общие сборы кинокомикса составляют $ 162 млн. Картина занимает первую строчку в чартах многих стран, привлекая в кино в первую очередь молодую аудиторию. При этом для окупаемости в кино ленте необходимо собрать около $ 400 млн — эту цифру смог преодолеть даже «Капитан Америка: Новый мир», получивший смешанные отзывы от зрителей и критиков.

«Громовержцы» рассказывают историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Отряду предстоит выполнить опасную миссию для правительства США, которая потребует от них максимальной самоотдачи. Главные роли в ленте сыграли Флоренс Пью (Чёрная вдова), Ольга Куриленко (Таскмастер), Себастиан Стэн (Зимний солдат), Харрисон Форд (Таддеус Росс), Дэвид Харбор (Красный страж) и другие актёры из киновселенной Marvel.