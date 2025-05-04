Сборы фильма ужасов «Грешники» превысили $ 240 млн — хоррор окупился

По итогам третьего уикенда сборы фильма ужасов «Грешники» в США составили $ 33 млн. Лента продолжает показывать отличную выдержку на третьей неделе проката, упав по темпам всего лишь на 28%.

Общие сборы картины по миру тем временем превысили $ 240 млн — примерно $ 180 млн из этой суммы приходится на домашний регион. Аналитики в очередной раз повысили свои прогнозы на финальные сборы картины — теперь они предрекают хоррору финальный показатель в $ 350 млн, а для окупаемости ленте необходимо было заработать около $ 200 млн.

«Грешники» рассказывают историю двух братьев, которые в 1932 году решают вернуться в родной город, где открывают музыкальный бар для рабочих с плантации. Внезапно оказывается, что неподалёку живёт опасный ирландский вампир, и братья вступают в противостояние со сверхъестественным существом. Главные роли в ленте исполнили Майкл Б. Джордан («Крид»), Хейли Стайнфелд («Соколиный глаз») и Джек О’Коннелл («Несломленный»).