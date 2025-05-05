Стартовал второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»

Сегодня AMC выпустила первый эпизод второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Серию также можно будет посмотреть в том числе на «Амедиатеке» — в России новый сезон стартует вместе с мировой премьерой, что в наши дни с подобными шоу случается довольно редко.

«Ходячие мертвецы: Мёртвый город» — сериал, разворачивающийся во вселенной «Ходячих мертвецов» и рассказывающий о том, как заклятые враги Ниган и Мэгги отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги.

Во втором сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» Мэгги и Ниган оказываются по разные стороны баррикад в разгорающейся войне за контроль над Манхэттеном. С момента их появления в городе прошло полгода.