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Марк Хэмилл хотел, чтобы молодого Люка в «Звёздных войнах» сыграл Себастиан Стэн

Марк Хэмилл хотел, чтобы молодого Люка в «Звёздных войнах» сыграл Себастиан Стэн
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Актёр Себастиан Стэн, известный по роли Баки Барнса (Зимнего Солдата) в фильмах киновселенной Marvel, мог получить большую роль, которая бы сделала его ещё популярнее. Актёру предложили исполнить роль молодого Люка Скайуокера в «Звёздных войнах».

Об этом рассказал дублёр актёра Джон Нанья, отметив, что его кандидатуру на роль юного Люка одобрил в том числе и Марк Хэмилл, который играл персонажа во всей франшизе.

Себастиан, будучи таким классным, говорит: «Я не хочу отнимать у него работу, пока он всё ещё работает, поскольку оригинал всё равно не превзойти».

Сыграет ли Стэн когда-нибудь молодую версию Люка, пока можно только гадать, на сам актёр будет в ближайшие годы нарасхват из-за съёмок в фильмах киновселенной Marvel.

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