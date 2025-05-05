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Райан Джонсон хотел бы продолжить франшизу «Достать ножи» после третьей части

Режиссёр Райан Джонсон, постановщик и сценарист серии фильмов «Достать ножи», рассказал, что после третьей части с радостью бы занялся продолжением франшизы. Джонсон хотел бы снять четвёртую часть, чтобы продолжить историю главного героя серии, детектива Бенуа Бланка.

По словам Райана, если Дэниел Крейг будет согласен сняться в квадриквеле, то он наверняка выйдет, это лишь вопрос времени и возможностей.

Всё получится, если Дэниел захочет продолжать и если у нас будет особая идея, которая окажется оригинальной, а не типичной.

Также Джонсон отметил, что любит жанр, в котором представлена франшиза «Достать ножи». Он считает детективы очень гибким жанром со своими уникальными особенностями.

Дату выхода третьей части с подзаголовком «Проснись, мертвец» пока не называют.