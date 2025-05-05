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Появились персональные постеры фильма «Фантастическая четвёрка» с главными героями

Появились персональные постеры фильма «Фантастическая четвёрка» с главными героями
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Marvel Studios продолжает рекламировать фильм «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Кинокомпания опубликовала персональные постеры, на которые попали главные герои картины: Мистер Фантастик, Женщина-невидимка, Существо, Человек-факел и робот-помощник Герби.

Свежие постеры

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Лента расскажет о величайшей команде супергероев в лице Фантастической четвёрки, которая будет вынуждена дать отпор пожирателю миров Галактусу, защищая свой дом. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в предыдущих фильмах, а сосредоточатся на других аспектах сценария.

Лента выйдет в прокат 25 июля 2025 года.

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