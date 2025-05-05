Фильм «В списках не значился» возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, военная драма «В списках не значился» возглавила кинопрокат России за уикенд. За минувшие выходные лента собрала 237 млн рублей и сместила с лидерской позиции «Кракена».

А «Кракен» с Александром Петровым, в свою очередь, занял вторую строчку и собрал в сумме 223,7 млн рублей. Тройку лидеров замкнул фильм «Батя-2. Дед», собрав за выходные 102,6 млн рублей.

Главный герой фильма — молодой лейтенант Коля Плужников, который приехал служить в Брест. Его ещё не успели зачислить в личный состав военнослужащих, но в четыре утра уже началась Великая Отечественная война. Так завязывается первый бой молодого военного, который продлится 10 месяцев.

Картину «В списках не значился» показывают во всех кинотеатрах страны.