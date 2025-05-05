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Фильм «В списках не значился» возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «В списках не значился» возглавил кинопрокат России за уикенд
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По данным издания Kinobusiness, военная драма «В списках не значился» возглавила кинопрокат России за уикенд. За минувшие выходные лента собрала 237 млн рублей и сместила с лидерской позиции «Кракена».

А «Кракен» с Александром Петровым, в свою очередь, занял вторую строчку и собрал в сумме 223,7 млн рублей. Тройку лидеров замкнул фильм «Батя-2. Дед», собрав за выходные 102,6 млн рублей.

Главный герой фильма — молодой лейтенант Коля Плужников, который приехал служить в Брест. Его ещё не успели зачислить в личный состав военнослужащих, но в четыре утра уже началась Великая Отечественная война. Так завязывается первый бой молодого военного, который продлится 10 месяцев.

Картину «В списках не значился» показывают во всех кинотеатрах страны.

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