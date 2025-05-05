Вышла четвёртая серия второго сезона сериала «Одни из нас»

Сегодня на сервисе HBO состоялась премьера четвёртой серии второго сезона сериала «Одни из нас». Эпизод уже доступен на сервисе, но в России он не работает.

Напомним, финальный эпизод появится 26 мая. Он завершит новый сезон. Второй сезон продолжает события первого и лишь частично охватывает вторую игровую часть, которая получилась в разы масштабнее первой. Оставшуюся часть сезона покажут в третьем сезоне, на который шоу уже продлили.

К главным ролям вернулись Педро Паскаль и Белла Рамзи. К ним присоединились Кейтлин Дивер в роли Эбби, Янг Мазино, сыгравший Джесси, Изабела Мерсед в образе Дины и другие.