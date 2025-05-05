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Премьера мультсериала «Аватар: Семь убежищ» состоится не раньше 2027 года

Премьера мультсериала «Аватар: Семь убежищ» состоится не раньше 2027 года
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Кинокомпания Paramount Consumer Products рассказала, что премьера мультсериала «Аватар: Семь убежищ» состоится не раньше 2027 года. Точную дату пока не озвучили, отметив лишь год выпуска.

Анимационное шоу расскажет об эпохе, где мир пострадал из-за последствий неназванного катаклизма. Новым аватаром (после Корры) станет юная девушка из народа Земли, которую люди теперь почему-то считают главной угрозой существованию. Вместе с братом девушке нужно раскрыть тайну своего происхождения и спасти Семь убежищ — последние оплоты цивилизации.

Ожидается, что «Аватар: Семь убежищ» получит 26 эпизодов, которые будут разделены на два сезона.

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