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Хавьер Бардем и Олег Янковский: актриса Ирина Старшенбаум назвала секс-символов в кино

Хавьер Бардем и Олег Янковский: актриса Ирина Старшенбаум назвала секс-символов в кино
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Актриса Ирина Старшенбаум, известная по «Притяжению», «Льду» и другим лентам, в интервью изданию «Собака.ru» рассказала, кого в киноиндустрии считает секс-символами.

По словам Ирины, один из самых главных секс-символов — актёр Хавьер Бардем. Актриса отметила, что он «очень секси». Ещё Старшенбаум назвала Олега Янковского.

Жанна Моро, Моника Витти. При этом они обе были не особо замечены в раздевании! Из актёров — Хавьер Бардем, мне кажется, очень секси: в нем столько мужского. Надо подумать: всё-таки хочется назвать того, на кого я смотрю и кайфую. Ну кстати! Какой прекрасный Олег Янковский был!

Актриса пояснила, что ей важна сексуальность актёра в кино — в противном случае ей неинтересно смотреть.

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