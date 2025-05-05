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Сегодня популярный сервис для общения Skype навсегда закроется

Сегодня популярный сервис для общения Skype навсегда закроется
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Настал тот самый день. Сегодня легендарный сервис для общения Skype будет закрыт навсегда. Microsoft объявила о закрытии сервиса ещё в феврале и напомнила людям в апреле.

Вместе с напоминанием корпорация приложила инструкции по переносу аккаунта на новую платформу. Как заверили в компании, история сообщений, контакты и чаты сохранятся — они будут перенесены с одного сервиса на другой.

Skype запустился в 2003 году, а в 2011-м сервис и студия-разработчик стали принадлежать Microsoft. Один из крупнейших сервисов по общению в интернете с ежемесячной аудиторией в 300 млн человек закроется спустя 22 года после запуска.

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