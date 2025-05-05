Дональд Трамп планирует ввести пошлины в 100% на фильмы, снятые за пределами США

По данным СМИ, включая Deadline, президент США Дональд Трамп планирует ввести пошлины в размере 100% в том числе и на фильмы, которые производят за пределами Америки. Ранее такое же действие было предпринято к технике.

При этом президент не пояснил, коснутся ли тарифы фильмов, которые частично произведены в США, а частично — в других странах, или же это будет отдельный случай.

Киноиндустрия в Америке умирает, и это стремительная смерть. Другие страны с помощью различных стимулов уводят режиссёров и студии из США. Это скоординированные и умышленные действия, а значит, угроза национальной безопасности. Мы хотим, чтобы фильмы снимались в Америке!

Решение Трампа уже вызывает споры в Сети, поскольку местом производства в том числе голливудских картин часто выступают страны вроде Великобритании, Австралии и Испании. К примеру, «Властелина колец» снимали в Новой Зеландии, а «Дэдпула и Росомаху» — в Канаде.