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Звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Валентина Ляпина раскрыла роль своей мечты

Звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Валентина Ляпина раскрыла роль своей мечты
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Актриса Валентина Ляпина, известная по сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!» и другим проектам, в интервью ТАСС рассказала, о какой роли она мечтала всю жизнь. Валентина мечтает сыграть на экране Лару Крофт.

Сама актриса отметила, что она довольно миролюбивая, однако ей нравится героиня и её исследования гробниц и прочих мест.

Я очень миролюбивая, но с детства хочу сыграть Лару Крофт. Это такая мечта-цель. Я с пяти до двенадцати лет занималась тхэквондо — и довольно успешно. До сих пор могу так же махать ногами и наносить удары. Думаю, дело времени.

Также в беседе с журналистом Ляпина составила свой короткий список рекомендаций. Актриса посоветовала всем посмотреть «Остров проклятых», первый сезон «Настоящего детектива» и «Барби».

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