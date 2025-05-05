Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России наблюдаются масштабные сбои в работе операторов Т2, МТС и «Билайн»

В России наблюдаются масштабные сбои в работе операторов Т2, МТС и «Билайн»
Комментарии

По данным сайта Downdetector и жалобам пользователей, в работе Т2, МТС и «Билайна», а также «Яндекса», «Телеграма» и других сервисов наблюдается проблемы.

Если верить сайту, больше всего жалоб в работе наблюдается у операторов «Билайна», чуть меньше — у пользователей МТС, а следом идут владельцы сервисов T2. Поначалу жаловались в основном жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Челябинской области и Краснодарского края, но затем появились и граждане других городов.

Фото: Downdetector

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Билайна», связь в столице может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам, рекомендуется использовать Wi-Fi.

Причины сбоя пока не раскрываются.

Материалы по теме
Промокоды Standoff 2 в мае 2025 года
Промокоды Standoff 2 в мае 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android