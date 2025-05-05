В России наблюдаются масштабные сбои в работе операторов Т2, МТС и «Билайн»

По данным сайта Downdetector и жалобам пользователей, в работе Т2, МТС и «Билайна», а также «Яндекса», «Телеграма» и других сервисов наблюдается проблемы.

Если верить сайту, больше всего жалоб в работе наблюдается у операторов «Билайна», чуть меньше — у пользователей МТС, а следом идут владельцы сервисов T2. Поначалу жаловались в основном жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Челябинской области и Краснодарского края, но затем появились и граждане других городов.

Фото: Downdetector

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Билайна», связь в столице может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам, рекомендуется использовать Wi-Fi.

Причины сбоя пока не раскрываются.