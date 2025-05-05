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Стало известно, для чего в названии фильма «Громовержцы» была нужна звёздочка

Стало известно, для чего в названии фильма «Громовержцы» была нужна звёздочка
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Одной из главных интриг фильма «Громовержцы» была звёздочка (*) в названии. Боссы Marvel Studios говорили, что в этой звёздочке заложен большой смысл, и её смысл раскрыли официально.

Ниже будут спойлеры к фильму «Громовержцы». Если вы не смотрели ленту, то лучше не читайте текст ниже.

Как оказалось, звёздочка обозначала смену названия команды. Если до событий ленты они назывались Громовержцами, прямиком из комиксов, то после неё из команды делают новых Мстителей (команда получила название The New Avengers).

Вероятно, Marvel Studios делает большую ставку на персонажей ленты и уверена, что они смогут привлекать внимание зрителей в будущем. Герои, несомненно, сыграют важную роль в «Мстителях: Судный день». Премьера фильма состоится 1 мая 2026 года.

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