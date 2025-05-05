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В Москве могут ограничить доступ к интернету из-за 9 мая

В Москве могут ограничить доступ к интернету из-за 9 мая
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По данным СМИ, включая ТАСС, в Москве могут ограничить доступ в интернет из-за праздничных мероприятий, которые будут проводить в честь 9 мая.

Решение связано с обеспечением безопасности. Как именно могут ограничить интернет и в какие сроки, сейчас не раскрывается. Отмечается, что из-за репетиции парада, который проводится сегодня на Красной площади, уже произошли первые отключения интернета.

Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий.

Как долго продлится отключение, если оно вообще состоится, СМИ пока не могут сообщить. Возможно, информация появится позже.

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