Звезде «Одних из нас» Белле Рамзи предложили главную роль в фильме «Жанна д'Арк»

В сентябре 2024 года стало известно о создании нового фильма про французскую героиню Жанну д'Арк. Картину снимет Баз Лурман, режиссёр «Великого Гэтсби» и «Элвиса».

Как сообщает авторитетный инсайдер Дэниел Рихтман, сейчас студия Warner Bros. проводит кастинг будущей ленты. Главную роль в историческом эпосе якобы уже предложили Белле Рамзи — звезда «Одних из нас» и «Игры престолов» также выразила свою заинтересованность. При этом контракт ещё не подписан, возможно, это произойдёт уже в ближайшее время.

Будущую «Жанну д'Арк» описывают как «эпическую историю о женщине, которая верит, что послана богом ради спасения страны». Съёмки ленты могут стартовать уже в этом году.