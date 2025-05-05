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Авторы «Ведьмака 3» представили эпичный арт в честь 10-летия игры

Авторы «Ведьмака 3» представили эпичный арт в честь 10-летия игры
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Компания CD Projekt RED начала праздновать юбилей «Ведьмака 3» — 19 мая культовой ролевой игре исполнится 10 лет. В честь скорого события разработчики представили эпичный арт с главными героями триквела: Геральтом из Ривии, Цири и самой Дикой охотой.

Фото: CD Projekt RED

10 лет следованию пути. 10 лет сражений с Дикой охотой. 10 лет игры в Гвинт в тавернах. 10 лет убийств монстров. В этом месяце исполняется 10 лет с момента выхода «Ведьмака 3». Давайте праздновать вместе!

В чём именно заключается празднование 10-летия «Ведьмака 3», неизвестно. Вполне возможно, в ближайшее время разработчики представят и другие арты в честь столь важной даты для студии.

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