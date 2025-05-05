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Триллер «Чёрный чемодан» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в апреле

Триллер «Чёрный чемодан» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в апреле
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Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в апреле 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Абсолютным лидером топа стал триллер «Чёрный чемодан» режиссёра Стивена Содерберга. На втором месте оказался боевик «Опустошение» с Томом Харди от Netflix, замкнула тройку фантастика «Микки 17» с Робертом Паттинсоном.

В десятку также попали российская драма «Северный полюс», боевик «Новокаин» и драма «Кончится лето» с Юрой Борисовым.

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в апреле 2025 года

  1. «Чёрный чемодан».
  2. «Опустошение».
  3. «Микки 17».
  4. «Северный полюс».
  5. «Новокаин».
  6. «Кончится лето».
  7. «В потерянных землях».
  8. «Западня».
  9. «Пепел».
  10. «Список заветных желаний».
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