Российская Team Spirit выиграла Super Cup Invitational — это первый трофей региона в MLBB

Российский состав Team Spirit одержал уверенную победу на международном турнире MLBB Super Cup Invitational 2025 по мобильной Mobile Legends: Bang Bang. Чемпионат прошёл в Китае с 1 по 4 мая.

В финале «драконы» без шансов разгромили местную DFYG — 4:0 по картам. Всего в ходе турнира Team Spirit проиграла лишь один сет.

Фото: Liquipedia

Это первый титул команды из нашего региона на глобальном турнире по MLBB. Всего на Super Cup Invitational 2025 выступили восемь коллективов — четыре из Китая и четыре из других стран. Призовой фонд составил 1 млн юаней (около 11,7 млн рублей), примерно половину из этой суммы увезут домой игроки Team Spirit.