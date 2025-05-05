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Российская Team Spirit выиграла Super Cup Invitational — это первый трофей региона в MLBB

Российская Team Spirit выиграла Super Cup Invitational — это первый трофей региона в MLBB
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Российский состав Team Spirit одержал уверенную победу на международном турнире MLBB Super Cup Invitational 2025 по мобильной Mobile Legends: Bang Bang. Чемпионат прошёл в Китае с 1 по 4 мая.

В финале «драконы» без шансов разгромили местную DFYG — 4:0 по картам. Всего в ходе турнира Team Spirit проиграла лишь один сет.

Фото: Liquipedia

Это первый титул команды из нашего региона на глобальном турнире по MLBB. Всего на Super Cup Invitational 2025 выступили восемь коллективов — четыре из Китая и четыре из других стран. Призовой фонд составил 1 млн юаней (около 11,7 млн рублей), примерно половину из этой суммы увезут домой игроки Team Spirit.

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