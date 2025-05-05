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s1mple перешёл в FaZe Clan — звёздный снайпер вернулся на про-сцену Counter-Strike 2

Симпл перешёл в FaZe Clan — звёздный снайпер вернулся на про-сцену Counter-Strike 2
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27-летний снайпер Александр s1mple Костылев стал новым игроком европейской FaZe Clan по CS 2, заменив в основном составе Хельвийса broky Сауканца.

Таким образом, самый известный игрок в Counter-Strike возвращается на большую сцену после серьёзного перерыва. Напомним, Симпл покинул основной состав NAVI осенью 2023 года на фоне недовольства состоянием CS 2. В 2024 году он выступил на нескольких турнирах за Falcons на правах аренды.

Теперь Костылев сможет принять участие в BLAST.tv Austin Major 2025 — ранее игрок пропустил два чемпионата мира подряд. Дебют Симпла в составе новой команды можно будет увидеть чуть раньше, на IEM Dallas 2025 (19–25 мая).

Новый состав FaZe Clan по CS 2

  • Ховард rain Найгард
  • Финн karrigan Андерсен
  • Давид frozen Чернянский
  • Джонатан EliGE Яблоновски
  • Александр s1mple Костылев
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