Симпл перешёл в FaZe Clan — звёздный снайпер вернулся на про-сцену Counter-Strike 2

27-летний снайпер Александр s1mple Костылев стал новым игроком европейской FaZe Clan по CS 2, заменив в основном составе Хельвийса broky Сауканца.

Таким образом, самый известный игрок в Counter-Strike возвращается на большую сцену после серьёзного перерыва. Напомним, Симпл покинул основной состав NAVI осенью 2023 года на фоне недовольства состоянием CS 2. В 2024 году он выступил на нескольких турнирах за Falcons на правах аренды.

Теперь Костылев сможет принять участие в BLAST.tv Austin Major 2025 — ранее игрок пропустил два чемпионата мира подряд. Дебют Симпла в составе новой команды можно будет увидеть чуть раньше, на IEM Dallas 2025 (19–25 мая).

Новый состав FaZe Clan по CS 2

Ховард rain Найгард

Финн karrigan Андерсен

Давид frozen Чернянский

Джонатан EliGE Яблоновски

Александр s1mple Костылев