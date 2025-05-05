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Вышел тизер пятого эпизода второго сезона «Одних из нас»

Вышел тизер пятого эпизода второго сезона «Одних из нас»
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Компания HBO представила тизер пятого эпизода второго сезона «Одних из нас». Он выйдет на одноимённом канале и в онлайн-кинотеатре Max ровно через неделю — 12 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

В пятом эпизоде Элли продолжит свой путь мести вместе с подругой Диной и попадёт в крайне опасный заражённый грибами подвал. Тем временем в «Вашингтонском освободительном фронте» беспокоятся по поводу суровой борьбы с таинственными Шрамами.

Вместе с выходом пятого эпизода второй сезон «Одних из нас» постепенно приблизится к своему завершению. Всего в продолжение войдёт семь серий, финал состоится уже 26 мая.

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