Вышел тизер пятого эпизода второго сезона «Одних из нас»

Компания HBO представила тизер пятого эпизода второго сезона «Одних из нас». Он выйдет на одноимённом канале и в онлайн-кинотеатре Max ровно через неделю — 12 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

В пятом эпизоде Элли продолжит свой путь мести вместе с подругой Диной и попадёт в крайне опасный заражённый грибами подвал. Тем временем в «Вашингтонском освободительном фронте» беспокоятся по поводу суровой борьбы с таинственными Шрамами.

Вместе с выходом пятого эпизода второй сезон «Одних из нас» постепенно приблизится к своему завершению. Всего в продолжение войдёт семь серий, финал состоится уже 26 мая.