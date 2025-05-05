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Шоу Мастер игры от ТНТ — дата выхода, когда выйдет, ведущие, актёры

Реалити-шоу «Мастер игры» от ТНТ стартует 17 мая — трейлер
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Телеканал ТНТ представил трейлер психологического сериала «Мастер игры». Реалити-шоу стартует 17 мая в 19:00.

Видео доступно во VK-группе Казань | Афиша. Права на видео принадлежат ТНТ.

«Мастер игры» расскажут историю противостояния 22 участников, которые заселяются на роскошную виллу в Марокко, где им предстоит проходить испытания и вести скрытую борьбу. Трое игроков с самого начала становятся «тёмными» – их задача скрывать свою роль, устранять соперников и манипулировать остальными. Остальные – «светлые», их цель – вычислить предателей и сохранить команду.

Участниками шоу выступят в том числе актёры Вячеслав Чепурченко, Борис Дергачёв, Сергей Романович, Наташа Бардо, комик Игорь Чехов и спортсмен Кирилл Кошарин. Ведущим выступит голливудская звезда Юрий Колокольников, управлять игрой он будет вместе с марокканцем Хасаном и джокером Филиппом Киркоровым.

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