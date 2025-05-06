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Вышел тизер третьего сезона «Игры в кальмара» — премьера 27 июня

Вышел тизер третьего сезона «Игры в кальмара» — премьера 27 июня
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный тизер третьего сезона сериала «Игра в кальмара». Культовый сериал завершится уже 27 июня — эпизоды выйдут с русской озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Третий сезон «Игры в кальмара» расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям. В этот раз ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и закончить начатое.

Третий сезон культового шоу доберётся до Netflix спустя полгода после релиза второго — это стало возможным благодаря параллельным съёмкам. Продолжение шоу снимали одновременно, поэтому у авторов уже готов весь съёмочный материал.

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