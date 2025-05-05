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Стрим версии Honkai Star Rail 3.3 — детали обновления, где смотреть, дата и время

Обновление 3.3 для Honkai Star Rail покажут на стриме 9 мая
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Студия HoYoverse проведёт традиционную прямую трансляцию перед релизом большого обновления игры Honkai: Star Rail. Детали версии 3.3 расскажут в эту пятницу, 9 мая, в 14:30 мск.

Стрим обновления Honkai Star Rail 3.3 с подзаголовком «Падение на пороге рассвета», как обычно, можно будет посмотреть на Twitch или YouTube (с русскими субтитрами).

Фото: HoYoverse

Авторы игры обещают раскрыть подробности о геймплее новых персонажей, Гиацины и Цифер. В ходе эфира игроки смогут также узнать о новых временных событиях и следующей главе сюжета Honkai: Star Rail, а также получат промокоды на звёздный нефрит (донатную валюту).

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