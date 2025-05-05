«Постараюсь выдать свой максимум»: s1mple — о переходе в FaZe Clan

Новый снайпер FaZe Clan Александр s1mple Костылев поделился своими эмоциями после перехода — в рамках прямой трансляции игрок вспомнил о конфликте с EliGe и высказался о собственной форме.

По мнению Симпла, он хорошо готов к возвращению на про-сцену.

Я в форме. Сейчас я очень счастлив — не про*** [провалюсь], как на прошлом мэйджоре. Я постараюсь выдать свой максимум.

Костылев также вспомнил свой конфликт с EliGe в 2016 году — тогда из-за этого ему пришлось уйти из Team Liquid, а теперь игроки вновь будут выступать вместе.

Да, конфликт был. Тогда я был токсичным, поэтому он остался доволен этим, но сейчас я другой. К тому же буду играть с FaZe Clan всего два турнира, поэтому не успею потоксичить, ха-ха.

Сегодня s1mple перешёл в FaZe Clan на правах аренды, заменив в составе Броки. Костылев сыграет за европейскую команду на IEM Dallas и BLAST.tv Austin Major 2025.