Провайдеры в России жалуются на других из-за того, что те не замедляют YouTube

Руководитель интернет-провайдера «Севстар» Виталий Круковский рассказал, что компания обращается с жалобами на действия конкурентов, которые используют YouTube как средство нечестной конкуренции.

Круковский обратил внимание, что отдельные провайдеры в Севастополе и в других регионах России не замедляют YouTube, за счёт чего несправедливо получают преимущество перед другими. Это становится поводом для жалоб в Федеральную антимонопольную службу РФ.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев отметил, что санкции с YouTube снимут только тогда, когда его создатели начнут выполнять требования законодательства.