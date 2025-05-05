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HoYoverse готовит к релизу новую игру Genshin: Thousand Stars во вселенной «Геншина»

HoYoverse готовит к релизу новую игру Genshin: Thousand Stars во вселенной «Геншина»
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5 мая в Сети появилась новая информация об одной из следующих игр HoYoverse — разработчики Genshin Impact продолжают готовить к релизу новую игру по известной франшизе.

Проект получил рабочее название Genshin: Thousand Stars. Сейчас в китайских соцсетях стали появляться аккаунты будущей игры — то же самое неделей ранее произошло с Honkai: Nexus Anima, тизер которой представили 3 мая.

Также инсайдеры говорят об открытии нового офиса HoYoverse в Шанхае. Разработчики Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero также работают отдельно от создателей Genshin Impact.

Всего в разработке у HoYoverse семь новых игр во вселенных «Геншина» и «Хонкая». Thousand Stars связывают с симулятором жизни, который будет похож на Animal Crossing и The Sims.

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