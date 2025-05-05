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s1mple не получит именные стикеры в CS 2 на BLAST.tv Austin Major 2025

Симпл не получит именные стикеры в Counter-Strike 2 на мэйджоре в Остине
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В Counter-Strike 2 не появятся новые стикеры с автографом Александра s1mple Костылева, несмотря на его переход в FaZe Clan и участие в чемпионате мира BLAST.tv Austin Major 2025.

Симпл выступит на турнире в роли замены вместо broky. В таких случаях стикеры получает игрок, заявленный за команду ранее — наклейки достанутся именно снайперу из Латвии.

Ранее стало известно, что s1mple на правах аренды присоединился в FaZe Clan. Костылев сыграет на топ-уровне впервые после большого перерыва — на данном этапе он выступит за европейскую пятёрку на двух турнирах, IEM Dallas и BLAST.tv Austin Major 2025.

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