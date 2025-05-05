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Сборы военной драмы «В списках не значился» превысили 250 млн рублей

Сборы военной драмы «В списках не значился» превысили 250 млн рублей
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5 мая сборы фильма «В списках не значился» превысили 250 млн рублей. Военная драма добралась до этой цифры спустя четыре дня — прокат стартовал 1-го числа. Сейчас лента лидирует в отечественных чартах, опережая боевик «Кракен».

«В списках не значился» рассказывает историю молодого лейтенанта Коли Плужникова, который приезжает служить в Брест. Его не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась Великая Отечественная война. Не будучи зачисленным в личный состав военнослужащих Брестской крепости, он принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в 10 месяцев.

Главные роли в фильме сыграли Владислав Миллер («Ваша честь»), Алёна Морилова, Павел Чернышёв («Оффлайн»), Яна Сексте («Пробуждение»), Наталья Качалова («Из Сибири с любовью») и другие актёры. Режиссёром картины по сценарию Олега Антонова выступил Сергей Коротаев («Горький 53»).

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