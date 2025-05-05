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В игре FC Mobile бесплатно покажут матчи MLS с Миранчуком и Марко Ройсом

В игре FC Mobile бесплатно покажут матчи МЛС с Миранчуком и Марко Ройсом
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Компания Electronic Arts в рамках сотрудничества с Apple бесплатно покажет два матча MLS в своей игре FC Mobile. Все желающие смогут посмотреть сражения главной американской лиги прямо в клиенте игры.

В эти выходные в FC Mobile пройдёт трансляция матча «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк Ред Буллз», а через неделю EA покажет встречу команды Алексея Миранчука с лидерами турнира из Филадельфии.

Трансляции МЛС в игре FC Mobile:

  • 11 мая, 2:30 мск. «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Нью-Йорк Ред Буллз»;
  • 18 мая, 2:30 мск. «Атланта Юнайтед» — «Филадельфия Юнион».

Игроки также смогут получить пробный месячный абонемент на просмотр матчей MLS, для этого потребуется Apple ID.

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