К сериалу по «Гарри Поттеру» присоединился Том Фелтон, игравший Драко Малфоя в фильмах

Британский актёр Том Фелтон, известный благодаря роли Драко Малфоя в серии фильмов «Гарри Поттер», примет участие в съёмках сериала о юном волшебнике от HBO.

По данным CBR, Фелтон станет частью творческой команды сериала. В кадре актёр не появится, хотя фанаты ждали его в роли Люциуса Малфоя — к сожалению, Том займёт лишь позицию консультанта съёмочной группы.

Ранее темнокожий актёр Паапа Эссьеду встретился с резкой критикой фанатов «Гарри Поттера» — как стало известно, он сыграет в новом сериале HBO роль профессора Северуса Снегга. По мнению знатоков вселенной, он не подходит на эту роль — они просили его отказаться от работы.