Skype официально закрыли навсегда

5 мая в 18:00 мск компания Microsoft официально закрыла серверы мессенджера для звонков Skype. Пользователи получили уведомление, что больше не смогут использовать легендарный сервис.

Им предлагается перейти в Teams — платформу для видеоконференций и совместной работы, которая была реорганизована чуть более года назад из корпоративного приложения в пользу удобства обычных пользователей.

Фото: Microsoft

Skype запустился в 2003 году, а в 2011-м сервис и студия-разработчик стали принадлежать Microsoft. Один из крупнейших сервисов по общению в интернете с ежемесячной аудиторией в 300 млн человек закрылся спустя 22 года после запуска.