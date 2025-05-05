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Анонсирован ремастер Gears of War Reloaded — игра выйдет 26 августа

Анонсирован ремастер Gears of War Reloaded — игра выйдет 26 августа
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Microsoft представила переиздание Gears of War: Reloaded — новая версия легендарного шутера станет доступна игрокам 26 августа 2025 года на Xbox Series, PlayStation 5 и ПК.

Разработчики обещают поддержку качества 4K с 60 FPS в режиме кампании, а также 120 кадров в секунду в мультиплеере. Среди других дополнений — кросс-плей, а также поддержка Xbox Play Anywhere. Кроме того, в сюжетном режиме будут убраны загрузочные экраны.

Владельцы Ultimate Edition 2015 года смогут обновиться до ремастера бесплатно. Игра также будет доступна по подписке Game Pass в день релиза. Цена для остальных составит $ 40.

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