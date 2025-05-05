В США ещё не приняли решения о 100% пошлин на зарубежные фильмы, о которых объявил Трамп

Представитель Белого Дома уточнил, что решение Дональда Трампа о 100-процентных пошлинах на фильмы, снятые за пределами США, не является финальным.

Сейчас администрация президента Штатов изучает все варианты, которые помогут развитию киноиндустрии в стране.

Окончательное решение по тарифам на импортные фильмы ещё не принято, но мы изучаем все варианты, чтобы выполнить поручение президента Трампа по обеспечению национальной и экономической безопасности нашей страны и сделать Голливуд снова великим.

Ранее Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлины на фильмы, которые производят за пределами Америки. По его словам, это помешает зарубежным студиям «уводить режиссёров и студии из США».