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Новые Мстители: Марвел переименовала фильм Громовержцы

Marvel переименовала «Громовержцев» после выхода фильма
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На прошлой неделе состоялась премьера «Громовержцев*», а Marvel после первых показов решила не держать в тайне звёздочку в названии: её смысл раскрывался в финале картины, но теперь это уже публичная информация.

Секрет раскрыт: «Г̶р̶о̶м̶о̶в̶е̶р̶ж̶ц̶ы̶» «Новые Мстители» от Marvel Studios уже в кинотеатрах.
«Новые Мстители»

«Новые Мстители»

Фото: Marvel

Вокруг переименования фильма раскрутили целую рекламную кампанию в социальных сетях и на рекламных баннерах, где теперь повсеместно меняют старое название на новое. Если хотите подробнее узнать о сюжетном обосновании нового названия, то можете прочитать нашу статью про детали истории фильма.

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«Новые Мстители» вышли в прокат 2 мая и за первый уикенд заработали $ 160 млн — это немного выше изначальных ожиданий. Впрочем, у фильма очень хорошее сарафанное радио, поэтому картина может надолго остаться в лидерах проката.

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