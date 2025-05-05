Marvel переименовала «Громовержцев» после выхода фильма

На прошлой неделе состоялась премьера «Громовержцев*», а Marvel после первых показов решила не держать в тайне звёздочку в названии: её смысл раскрывался в финале картины, но теперь это уже публичная информация.

Секрет раскрыт: «Г̶р̶о̶м̶о̶в̶е̶р̶ж̶ц̶ы̶» «Новые Мстители» от Marvel Studios уже в кинотеатрах.

«Новые Мстители» Фото: Marvel

Вокруг переименования фильма раскрутили целую рекламную кампанию в социальных сетях и на рекламных баннерах, где теперь повсеместно меняют старое название на новое. Если хотите подробнее узнать о сюжетном обосновании нового названия, то можете прочитать нашу статью про детали истории фильма.

«Новые Мстители» вышли в прокат 2 мая и за первый уикенд заработали $ 160 млн — это немного выше изначальных ожиданий. Впрочем, у фильма очень хорошее сарафанное радио, поэтому картина может надолго остаться в лидерах проката.