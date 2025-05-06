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Рина Саваяма вернётся к роли Акиры в спин-оффе «Джона Уика» про слепого убийцу, Каина

Рина Саваяма вернётся к роли Акиры в спин-оффе «Джона Уика» про слепого убийцу, Каина
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По данным издания Variety, певица Рина Саваяма вернётся к роли Акиры, которую она исполнила в «Джоне Уике 4». Акира будет мстить слепому киллеру, Каину.

Слепого убийцу в грядущем фильме сыграет Донни Йен, который также выступит режиссером и продюсером боевика. Подробностей сюжета и даты выхода все еще нет.

Лента будет смесью гонконгского боевика и «Джона Уика», в центре которого будет слепой киллер Каин.

Примерная дата выхода спин-оффа «Джона Уика» пока не раскрывается. Съёмки картины планируются на конец года. Одним из последних снятых Йеном фильмом стал боевик «Прокурор», вышедший в конце 2024-го.

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