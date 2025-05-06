Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Страшные расправы — на свежих кадрах фильма «Пункт назначения: Узы крови»

Страшные расправы — на свежих кадрах фильма «Пункт назначения: Узы крови»
Комментарии

Издание Entertainment Weekly продолжает делиться с аудиторией свежими кадрами различных лент. На очереди — фильм «Пункт назначения: Узы крови».

Фото: New Line Cinema

Фото: New Line Cinema

Фото: New Line Cinema

По сюжету нового «Пункта назначения» главная героиня когда-то смогла избежать смерти. Спустя годы по очереди начинают умирать члены её семьи. Теперь ей предстоит разобраться с ситуацией и спасти как можно больше людей от жёсткой гибели.

Шестая часть кровавой франшизы выйдет в прокат 16 мая. Главные роли сыграли Брэк Бэссинджер («Старгёрл», «Реанимация»), Ричард Хэрмон («Век Аделин», «Учитель года») и звезда серии Тони Тод («Кэндимен», «Дом по Соседству»), умерший в прошлом году от рака.

Материалы по теме
Как фильм «Громовержцы» готовит фанатов Marvel ко «Мстителям: Судный день»
Как фильм «Громовержцы» готовит фанатов Marvel ко «Мстителям: Судный день»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android