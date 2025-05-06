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Звезда «1+1» получил роль в фильме про отца Александра Дюма

Звезда «1+1» получил роль в фильме про отца Александра Дюма
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По данным издания Variety, в картине «Дюма: Чёрный дьявол» сыграют Омар Си («1+1»), Венсан Кассель («Чёрный лебедь»), Франсуа Сивиль («Три мушкетёра: ДʼАртаньян») и Тео Кристин («Паутина страха»).

Лента «Дюма: Чёрный дьявол» расскажет про Тому-Александра Дави де ля Пайетри, отца Александра Дюма. Тома родился карибским рабом в 1762 году, но смог подняться по служебной лестнице. Сын дворянина и рабыни стал первым и самым высокопоставленным темнокожим офицером во французской армии и служил под началом Наполеона Бонапарта.

Режиссёрское кресло займёт Ладж Ли. «Дюма: Чёрный дьявол» станет самым масштабным проектом для Ли, который добился успеха в 2019 году с фильмом «Отверженные», получившим приз жюри в Каннах и четыре премии «Сезар», а также номинированным на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

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