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Съёмки фильма «Пять ночей с Фредди 3» стартуют в конце этого года — инсайдер

Съёмки фильма «Пять ночей с Фредди 3» стартуют в конце этого года — инсайдер
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Известный инсайдер Даниэль Рихтман, который уже сделал себе имя в индустрии, рассказал, что съёмки фильма «Пять ночей с Фредди 3» стартуют в конце этого года.

По словам Рихтмана, над лентой уже ведётся детальная работа, но на каком именно она этапе, инсайдер не уточнил. Судя по всему, создатели картины уверены в успехе второй части тоже, поэтому так уверенно продолжают работать над франшизой.

Первая часть экранизации видеоигры «Пять ночей с Фредди» вышла в 2023 году. Картину ждал кассовый успех — ужасы собрали $ 297 млн в прокате. Новый фильм об аниматрониках-убийцах выйдет уже 5 декабря этого года.

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