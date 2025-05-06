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Появились первые кадры третьего и финального сезона сериала «Игра в кальмара»

Появились первые кадры третьего и финального сезона сериала «Игра в кальмара»
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Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из третьего и финального сезона сериала «Игра в кальмара». Прошедшей ночью вышел тизер, и вместе с ним подоспели и кадры.

На кадрах можно увидеть Сон Ки Хуна, которого вновь сыграл Ли Джонджэ, и других знакомых персонажей.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Третий сезон «Игры в кальмара» расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джонджэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям. В этот раз ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и закончить начатое.

Премьера состоится на Netflix 27 июня.

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