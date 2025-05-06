Умерла актриса Миллена Брандао — 11-летняя звезда Netflx

По данным издания TMZ, умерла 11-летняя звезда Netflix Миллена Брандао. Она получила известность благодаря роли в сериале «Единомышленники».

Бразильская актриса умерла в пятницу, 2 мая, по словам её семьи. Официальная причина смерти неизвестна, но, по сообщениям нескольких изданий, за несколько дней до смерти у неё было по меньшей мере 13 остановок сердца.

На смерть дочери отреагировала мама, оставив пост в социальных сетях.

Мы потеряли нашу маленькую девочку, но я уверена, что она в объятиях нашего всемогущего отца и в прекрасном месте, где она может играть. Воспоминания о том, как мы проводили время вместе, останутся в моей памяти, и я никогда не забуду твою радость, которая заражала всех вокруг.

Помимо «Единомышленников», Миллена принимали участие в мыльной опере «Детство Ромео и Джульетты».